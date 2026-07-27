Novo reforço do Colo-Colo, o goleiro Josimar Évora Dias, mais conhecido como Vozinha, não poderá usar o seu apelido nas costas da camisa do time chileno.

As regras da liga chilena não permitem apelidos na camisa. Segundo o texto oficial das Bases do Campeonato Nacional de Primeira Divisão da ANFP (Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile), deverá ser estampado o sobrenome paterno ou materno.

Para a identificação pessoal dos jogadores, deverá ser estampado o sobrenome paterno e/ou materno na parte superior das costas da camisa, com altura entre 5 e 5,5 cm, podendo ser adicionada a inicial do primeiro nome. Não serão permitidos apelidos, alcunhas ou codinomes. Caso existam jogadores com o mesmo sobrenome em um mesmo clube, deverá ser adicionada, para distingui-los, a inicial do nome ou do segundo sobrenome, nessa ordem de preferência.Bases do Campeonato Nacional de Primeira Divisão da ANFP