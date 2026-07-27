O gol marcado pelo lateral cabo-verdiano Sidny Lopes Cabral contra a Argentina, na segunda fase da Copa do Mundo, foi eleito o mais bonito do Mundial.

O anúncio foi feito pela Fifa. No lance do gol, Sidny Lopes Cabral recebeu pela esquerda, puxou para o meio e bateu cruzado, no ângulo do goleiro Emiliano Martínez. Àquela altura, o tento empatava o jogo em 2 a 2, na prorrogação. Os argentinos viriam a marcar o terceiro e avançariam de fase com o 3 a 2.

"Quando driblei o marcador e encontrei um espaço, pensei: 'Vou arriscar'. Finalizo bem com os dois pés. Vi o espaço, mirei o ângulo e bati muito bem na bola. Quando levantei a cabeça e vi a bola indo naquela direção, pensei: 'O que foi que eu acabei de fazer?'. Não conseguia acreditar. Olhei para os meus companheiros, e todos estavam gritando, com as mãos na cabeça, completamente eufóricos", disse Sidny Lopes Cabral, à Fifa.