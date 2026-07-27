Cinco pessoas morrem em acidente entre carro e van na BR-116
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Cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma van em Caraí (MG), a 550 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, quatro dos mortos estavam no automóvel.
O acidente aconteceu às 6h20 desta segunda-feira (27) na BR-116. A Polícia Rodoviária Federal disse que os dois veículos bateram de frente.
A van prestava serviço para o município de Rubim (MG) e levava moradores para tratamento médico em Teófilo Otoni (MG), a cerca de 300 quilômetros de distância. Além do motorista, sete pacientes estavam no veículo, segundo a secretaria de Saúde.
Uma das vítimas foi identificada como Simone Pereira Santos, que era servidora da prefeitura de Rubim e estava na van.
"Nesse momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando que encontrem força, conforto e serenidade", escreveu a prefeitura, em nota de pesar divulgada em suas redes sociais.
Os quatro ocupantes do carro morreram no local. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou as identidades deles.
Entre os seis sobreviventes, quatro têm lesões graves e dois têm lesões leves. Um dos feridos já recebeu alta e os outros seguem em atendimento em hospitais na região, segundo a prefeitura de Rubim.
A Polícia Civil de Minas Gerais disse que foi acionada, compareceu ao local e está elaborando um laudo pericial sobre o acidente.
"A definição da dinâmica e das causas do acidente dependerá da conclusão dos exames periciais e da análise conjunta dos demais elementos colhidos durante a investigação", afirmou, em nota.