Cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma van em Caraí (MG), a 550 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, quatro dos mortos estavam no automóvel.

O acidente aconteceu às 6h20 desta segunda-feira (27) na BR-116. A Polícia Rodoviária Federal disse que os dois veículos bateram de frente.

A van prestava serviço para o município de Rubim (MG) e levava moradores para tratamento médico em Teófilo Otoni (MG), a cerca de 300 quilômetros de distância. Além do motorista, sete pacientes estavam no veículo, segundo a secretaria de Saúde.