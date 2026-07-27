Árbitro leva cabeçada em jogo de várzea e passa por cirurgia
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Um árbitro foi agredido com uma cabeçada durante um jogo de várzea na cidade de Itapetininga (SP), neste domingo (26), e vai passar por cirurgia após lesionar o maxilar.
O caso aconteceu no jogo entre Athenas e Salve Quebrada, pelo Campeonato Varzeano de Itapetininga. O árbitro Juliano Assis foi agredido com uma cabeçada pelo atleta Fabinho, do Athenas, que vencia por 1 a 0.
O momento aconteceu logo no começo da partida, após Juliano expulsar Fabinho, que havia discutido com um adversário. O árbitro caiu no gramado após a agressão e foi ajudado pelos demais jogadores. Ele foi levado ao hospital e terá de passar por cirurgia.
Em nota, o Athenas repudiou a atitude do jogador e afirmou que ele não faz mais parte do time. "Não serão aceitas atitudes como a ocorrida [...] O time é a extensão de um projeto social. Temos um nome a zelar", escreveu nas redes sociais.
A Liga Desportiva de Itapetininga (LDI) também se manifestou. A organização repudiou o acontecido e disse que "está dando total amparo e atendimento ao oficial agredido". Além disso, afirmou que um Boletim de Ocorrência foi registrado e que Fabinho "será acionado na justiça por danos morais e materiais".
Um dos diretores da LDI lançou uma campanha de arrecadação para ajudar a família do árbitro agredido, que vive em Sorocaba (SP). "Estou pedindo uma ajuda a todos para contribuir com um valor que achar e conseguir (se quiser) para a esposa, que está dando suporte junto a ele e deixou seus filhos em Sorocaba com os familiares", escreveu Giovani Maia, no Instagram
Veja notas oficiais
Liga Desportiva de Itapetininga
"Primeiramente tornar público que a LDI, entidade do esporte em Itapetininga e que organiza, coordena e presta serviços em toda a região e no estado de São Paulo está dando total amparo e atendimento ao oficial agredido no dia deste domingo (26) (26/07).
A cena comoveu a todos, menos aqueles que defendem quem agride um pai de família no exercício da sua função, para buscar renda à sua família e sua casa.
Agressão em campo de futebol e futsal já passou dos limites normais de uma sociedade. Não há espaço mais pra tolerar esse tipo de violência. Dentro das quatro linhas somos todos iguais, todos humanos, pais de família e, queremos apenas que esses momentos sejam de lazer e companheirismo. É isso que o esporte ensina!
Repudiamos veemente todo tipo de agressão, seja em oficial de arbitragem, seja em jogador adversário, seja em torcedor ou qualquer participantes.
Deste caso ocorrido, esperamos da parte da organização que seja apenas cumprido o regulamento, ou seja, a eliminação da equipe e a suspensão por anos do agressor. É uma das maneiras de moralizar o esporte.
Neste domingo (26) aconteceu com um pai de família, nesta terça-feira (28) pode ser com qualquer um de nós, que está aproveitando o final de semana pra tornar o esporte um momento de descontração para a nossas vidas.
Informar que foi realizado Boletim de Ocorrência e que a parte será acionada na justiça por danos morais e materiais. Que isso sirva como marco para daqui em diante os agressores sejam expulsos do âmbito esportivo e façam o ressarcimento financeiro pelos danos causados
Obrigado a todos!"
Athenas
"O Athenas desligou o atleta Fabinho da equipe!
Sei que todos nós somos passíveis de erros, mas não serão aceitas atitudes como o ocorrido deste domingo (26). Pois, como sempre menciono a todos, o time principal do Athenas é uma extensão de um projeto social. Temos um nome a zelar e ser exemplo para crianças do projeto...
Diante do ocorrido deste domingo (26), o maior prejudicado foi o nome do projeto Athenas.
Agradecemos a compreensão de todos."
Salve Quebrada
"O MDG Salve Quebrada vem a público manifestar seu mais profundo repúdio às agressões e atos de violência praticados contra a equipe de arbitragem durante a partida. O futebol é um esporte que deve ser pautado pelo respeito, pela ética e pelo espírito esportivo. Divergências relacionadas às decisões da arbitragem fazem parte do jogo, porém jamais justificam qualquer tipo de agressão física, verbal ou intimidação.
Atitudes dessa natureza mancham a imagem do futebol amador, colocam em risco a integridade dos profissionais envolvidos e afastam famílias, atletas e torcedores dos campos. Reafirmamos nosso compromisso com o respeito, a disciplina e o fair play, e esperamos que os responsáveis pelos atos ocorridos sejam devidamente identificados e que as medidas cabíveis sejam tomadas pelas autoridades e pela organização da competição.
O MDG Salve Quebrada seguirá defendendo um futebol competitivo, mas acima de tudo, respeitoso e livre de qualquer forma de violência. Violência não faz parte do futebol. Respeitem a arbitragem. Respeitem o esporte."
Giovani Maia, diretor da LDI
"Nesta segunda-feira (27) tivemos nosso amigo e companheiro de arbitragem sendo agredido covardemente no Varzeano de Itapetininga.
Infelizmente ele terá que passar por uma cirurgia no rosto decorrente de uma lesão no maxilar. Infelizmente!
Diante disso, obviamente, daremos o suporte necessário para ele após essa cirurgia como aquisição de remédios e tudo que for necessário.
Ainda assim, vendo a situação de momento, estou pedindo uma ajuda a todos para contribuir com um valor que achar e conseguir (se quiser) para a esposa, que está dando suporte junto a ele e deixou seus filhos em Sorocaba com os familiares.
Ninguém é obrigado a ajudar, mas peço que não julgue essa ação que é exclusivamente para manter as crianças com algo para comer e também o suporte à esposa nas despesas da viagem e demais que vier a ter."