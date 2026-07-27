Um árbitro foi agredido com uma cabeçada durante um jogo de várzea na cidade de Itapetininga (SP), neste domingo (26), e vai passar por cirurgia após lesionar o maxilar.

O caso aconteceu no jogo entre Athenas e Salve Quebrada, pelo Campeonato Varzeano de Itapetininga. O árbitro Juliano Assis foi agredido com uma cabeçada pelo atleta Fabinho, do Athenas, que vencia por 1 a 0.

O momento aconteceu logo no começo da partida, após Juliano expulsar Fabinho, que havia discutido com um adversário. O árbitro caiu no gramado após a agressão e foi ajudado pelos demais jogadores. Ele foi levado ao hospital e terá de passar por cirurgia.