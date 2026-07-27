'Quem é esse cara?', ironiza Lula sobre Milei após ataques
| Tempo de leitura: 1 min
O presidente Lula (PT) ironizou o presidente da Argentina, Javier Milei, nesta segunda-feira (27), após o líder do país vizinho criticar o petista publicamente.
Questionado por jornalistas sobre a declaração de Milei, Lula respondeu "Quem é esse cara?".
Durante sua participação na convenção do PL no último sábado (25), Milei acusou o governo brasileiro de "financiar uma campanha" contra a Argentina.
Ele foi a estrela da convenção para oficializar Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência. Milei também chamou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes de "lixo careca" por não ter autorizado que ele visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado.
As declarações de Lula foram dadas durante a recepção feita em Brasília ao presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, em Brasília.
Ainda nesta segunda, o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) e o embaixador em Buenos Aires, Júlio Bitelli, se reuniram no Palácio do Itamaraty para uma primeira avaliação da situação da relação entre os países, por cerca de 40 minutos.
De acordo com pessoas a par da conversa, os dois voltarão a conversar quando o ministro retornar da viagem a Lima, Peru, onde representa Lula na posse presidencial de Keiko Fujimori.