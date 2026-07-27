O presidente Lula (PT) ironizou o presidente da Argentina, Javier Milei, nesta segunda-feira (27), após o líder do país vizinho criticar o petista publicamente.

Questionado por jornalistas sobre a declaração de Milei, Lula respondeu "Quem é esse cara?".

Durante sua participação na convenção do PL no último sábado (25), Milei acusou o governo brasileiro de "financiar uma campanha" contra a Argentina.