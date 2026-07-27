O município de Guariba (a 340 km de São Paulo) teve cerca de 70% das casas e dos prédios públicos danificados pela passagem de temporal na sexta-feira (24), estima o prefeito Francisco Dias Mançano (MDB).

A cidade de 38,7 mil habitantes fica na região de Ribeirão Preto, que ainda contabiliza os impactos do evento climático ocorrido às vésperas do final de semana.

"Estou com 70% da cidade destruída. São casas com danos variados e prédios públicos destruídos. Foi isso que aconteceu", disse Mançano. "A maior parte dos endereços teve danos de considerável monta."