O Spartak Moscou ofereceu 25 milhões de euros (cerca de R$ 145 milhões na cotação atual) ao Palmeiras pelo atacante Flaco López.

A reportagem apurou que o clube russo enviou uma oferta formal ao Alviverde, e já ofereceu um contrato milionário para o jogador de 25 anos.

O Spartak tenta seduzir Flaco com um salário bem superior ao que ele recebe no Palmeiras.