Spartak Moscou quer tirar Flaco López do Palmeiras
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O Spartak Moscou ofereceu 25 milhões de euros (cerca de R$ 145 milhões na cotação atual) ao Palmeiras pelo atacante Flaco López.
A reportagem apurou que o clube russo enviou uma oferta formal ao Alviverde, e já ofereceu um contrato milionário para o jogador de 25 anos.
O Spartak tenta seduzir Flaco com um salário bem superior ao que ele recebe no Palmeiras.
O Palmeiras renovou o contrato de Flaco em setembro do ano passado até dezembro de 2029. O jogador também recebeu uma valorização salarial pelo desempenho das últimas temporadas, quando foi o principal goleador da equipe.
A direção alviverde não tem nenhuma intenção de negociar Flaco López neste momento. Flaco é o artilheiro do time na temporada com 14 gols e está valorizado após a Copa do Mundo com a seleção argentina.