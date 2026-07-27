27 de julho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ATACANTE ARGENTINO

Spartak Moscou quer tirar Flaco López do Palmeiras

Por César Luis Merlo e Flavio Latif | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras renovou o contrato de Flaco em setembro do ano passado até dezembro de 2029
O Palmeiras renovou o contrato de Flaco em setembro do ano passado até dezembro de 2029

O Spartak Moscou ofereceu 25 milhões de euros (cerca de R$ 145 milhões na cotação atual) ao Palmeiras pelo atacante Flaco López.

A reportagem apurou que o clube russo enviou uma oferta formal ao Alviverde, e já ofereceu um contrato milionário para o jogador de 25 anos.

O Spartak tenta seduzir Flaco com um salário bem superior ao que ele recebe no Palmeiras.

O Palmeiras renovou o contrato de Flaco em setembro do ano passado até dezembro de 2029. O jogador também recebeu uma valorização salarial pelo desempenho das últimas temporadas, quando foi o principal goleador da equipe.

A direção alviverde não tem nenhuma intenção de negociar Flaco López neste momento. Flaco é o artilheiro do time na temporada com 14 gols e está valorizado após a Copa do Mundo com a seleção argentina.

Comentários

Comentários