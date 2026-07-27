O presidente da Argentina, Javier Milei, lotou o seu perfil no X com publicações críticas a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após chamá-lo de ladrão, presidiário e "lixo socialista" durante o lançamento da candidatura de seu aliado, o senador Flávio Bolsonaro (PL), em São Paulo.

A maioria das mensagens compartilhadas pelo mandatário classifica como uma intervenção a atuação de um grupo de publicitários ligados ao PT que reforçou a equipe de campanha de Sergio Massa, adversário de Milei nas eleições de 2023. Na ocasião, o ultraliberal chegou a acusar Lula, sem apresentar provas, de financiar a campanha do peronista, embora houvesse estrategistas de várias outras partes do mundo atuando.

"Sejamos honestos: Lula apoiou a campanha de 2023 contra Milei. Em 2024, ele o rotulou de nacionalista arcaico e o incluiu na lista de líderes fascistas ao lado de Jair Bolsonaro. (...) E agora os brilhantes progressistas argentinos estão arrancando os cabelos por causa do que Javier Milei disse no Brasil?", afirmou Dario Epstein, analista financeiro e aliado do ultraliberal. A publicação foi compartilhada pelo presidente.