Capivara morre após ter flecha cravada no corpo; VÍDEO
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Uma capivara morreu após ser resgatada com uma flecha cravada no corpo na represa Guarapiranga, no bairro do M'Boi Mirim, zona sul de São Paulo, neste domingo (26).
Animal foi encontrado por banhistas, que acionaram a Guarda Civil Metropolitana. A capivara foi resgatada e levada ao Centro de Manejo e Reabilitação de Animais Silvestres.
Apesar de ser socorrido com vida, o animal morreu enquanto passava por atendimento veterinário. O corpo vai passar por necropsia, segundo a Prefeitura de São Paulo.
Responsável pela flechada não foi encontrado e a suspeita é de que o animal tenha sido alvo de caça ilegal. Em nota, a prefeitura lembrou que ferir ou matar animais silvestres é crime ambiental, passível de pena de um a três anos e multa.
Caso encontre animais silvestres em situação de risco, o morador de São Paulo pode acionar a GCM Ambiental pelo número 153. Ele também pode, entre as 8h e 17h, chamar a Divisão da Fauna Silvestre (DFS), pelo WhatsApp (11) 95220-0219.
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