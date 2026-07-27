Uma capivara morreu após ser resgatada com uma flecha cravada no corpo na represa Guarapiranga, no bairro do M'Boi Mirim, zona sul de São Paulo, neste domingo (26).

Animal foi encontrado por banhistas, que acionaram a Guarda Civil Metropolitana. A capivara foi resgatada e levada ao Centro de Manejo e Reabilitação de Animais Silvestres.

Apesar de ser socorrido com vida, o animal morreu enquanto passava por atendimento veterinário. O corpo vai passar por necropsia, segundo a Prefeitura de São Paulo.