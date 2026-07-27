Casal de universitários morre em batida de motos
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Um casal de namorados morreu na tarde deste sábado (27) após se envolver em um acidente de moto em Içara (SC).
As vítimas foram identificadas como Cristian Bittencourt Esmeraldino e Maria Eduarda Muraro da Cruz, ambos de 20 anos. O jovem pilotava uma motocicleta, da marca Suzuki, enquanto a namorada estava na garupa, na rodovia BR-101, no bairro Vila Esperança.
Os dois bateram contra outra moto, que levava também um casal. O Corpo de Bombeiros disse que o condutor do segundo veículo envolvido, um homem de 21 anos, foi encontrado em pé às margens da rodovia, nervoso, chorando e com ferimentos. Ele e uma mulher, que estava de passageira, foram hospitalizados.
Cristian morreu ainda no local, conforme a corporação. Já Maria Eduarda recebeu atendimento das equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da CCR Via Costeira, mas morreu momentos depois.
O casal estudava na Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina), no campus de Tubarão. O Diretório Central dos Estudantes da instituição informou, por meio de comunicado nas redes sociais, que Cristian cursava direito, enquanto Maria Eduarda fazia nutrição.
Os dois também faziam parte de um grupo de motociclistas da cidade, chamado TubaRiders. "A paixão pelas motos nos fez uma família. Hoje seguimos a viagem carregando a memória de dois irmãos que jamais serão esquecidos", escreveu o grupo em nota de pesar.
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