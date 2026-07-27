Um casal de namorados morreu na tarde deste sábado (27) após se envolver em um acidente de moto em Içara (SC).

As vítimas foram identificadas como Cristian Bittencourt Esmeraldino e Maria Eduarda Muraro da Cruz, ambos de 20 anos. O jovem pilotava uma motocicleta, da marca Suzuki, enquanto a namorada estava na garupa, na rodovia BR-101, no bairro Vila Esperança.

Os dois bateram contra outra moto, que levava também um casal. O Corpo de Bombeiros disse que o condutor do segundo veículo envolvido, um homem de 21 anos, foi encontrado em pé às margens da rodovia, nervoso, chorando e com ferimentos. Ele e uma mulher, que estava de passageira, foram hospitalizados.