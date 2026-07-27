27 de julho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FUGA

Detentos fazem buraco em cela e fogem de prisão mineira

Por Francisco Lima Neto | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução via Douranews
Os presos abriram um buraco na cela e pularam o muro para fugir do presídio.
Os presos abriram um buraco na cela e pularam o muro para fugir do presídio.

Sete detentos fugiram do Ceresp (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional) Gameleira, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na madrugada desta segunda-feira (27).

Os presos abriram um buraco na cela e pularam o muro para fugir do presídio, de acordo com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) de Minas Gerais.

Até o momento, três deles foram recapturados. Os demais têm 20, 23, 24 e 33 anos. Todos têm diversas passagens pelo sistema prisional, de acordo com a secretaria. Os crimes cometidos não foram divulgados.

A pasta não explicou como os presos abriram o buraco na cela nem quanto tempo levaram.

A polícia faz buscas para capturar os foragidos.

"Paralelamente, foi instaurado procedimento interno para apuração rigorosa das circunstâncias do ocorrido", afirmou a Sejusp.

Quem tiver informações sobre a localização dos fugitivos pode entrar em contato no Disque Denúncia Unificado 181 ou por meio do canal de denúncias online, o DDU Web. A ligação é gratuita.

Comentários

Comentários