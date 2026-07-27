Sete detentos fugiram do Ceresp (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional) Gameleira, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na madrugada desta segunda-feira (27).

Os presos abriram um buraco na cela e pularam o muro para fugir do presídio, de acordo com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) de Minas Gerais.

Até o momento, três deles foram recapturados. Os demais têm 20, 23, 24 e 33 anos. Todos têm diversas passagens pelo sistema prisional, de acordo com a secretaria. Os crimes cometidos não foram divulgados.