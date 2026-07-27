Detentos fazem buraco em cela e fogem de prisão mineira
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Sete detentos fugiram do Ceresp (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional) Gameleira, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na madrugada desta segunda-feira (27).
Os presos abriram um buraco na cela e pularam o muro para fugir do presídio, de acordo com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) de Minas Gerais.
Até o momento, três deles foram recapturados. Os demais têm 20, 23, 24 e 33 anos. Todos têm diversas passagens pelo sistema prisional, de acordo com a secretaria. Os crimes cometidos não foram divulgados.
A pasta não explicou como os presos abriram o buraco na cela nem quanto tempo levaram.
A polícia faz buscas para capturar os foragidos.
"Paralelamente, foi instaurado procedimento interno para apuração rigorosa das circunstâncias do ocorrido", afirmou a Sejusp.
Quem tiver informações sobre a localização dos fugitivos pode entrar em contato no Disque Denúncia Unificado 181 ou por meio do canal de denúncias online, o DDU Web. A ligação é gratuita.