Gabriele da Silva Monteiro, 34, engenheira brasileira que estava desaparecida em Lyon, na França, desde a tarde de quinta-feira (23), foi localizada nesta segunda-feira (27), de acordo com a família.

Segundo parentes, ela está com a "integridade física preservada e recebendo atendimento médico".

A família da engenheira disse estar aliviada e agradeceu a mobilização. Os parentes afirmam que a corrente de solidariedade foi essencial para manter as buscas e a esperança ao longo desses dias.