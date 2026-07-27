Brasileira desaparecida na França é encontrada
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Gabriele da Silva Monteiro, 34, engenheira brasileira que estava desaparecida em Lyon, na França, desde a tarde de quinta-feira (23), foi localizada nesta segunda-feira (27), de acordo com a família.
Segundo parentes, ela está com a "integridade física preservada e recebendo atendimento médico".
A família da engenheira disse estar aliviada e agradeceu a mobilização. Os parentes afirmam que a corrente de solidariedade foi essencial para manter as buscas e a esperança ao longo desses dias.
"Neste momento, o objetivo é que Gabriele possa se recuperar com tranquilidade e segurança. Maiores esclarecimentos serão feitos no momento oportuno, quando a família e a própria Gabriele se sentirem preparadas para isso. Mais uma vez, nosso sincero agradecimento por todo o carinho, apoio e compreensão", afirmou em comunicado.
Natural de Brasília, formada pela UFC (Universidade Federal do Ceará), com especialização na França, Gabriele mora na cidade francesa desde 2017, onde é engenheira. Ela é casada com o também engenheiro Florian Poutot, francês.
Gabriele viajaria com uma amiga na sexta-feira (24) para a cidade de Rouen, onde participariam do casamento de outra amiga.
Segundo os familiares, o marido de Gabriele voltou mais cedo do trabalho, por volta das 17h de quinta-feira, e não a encontrou em casa. No apartamento, estavam o celular, cartões bancários, documentos pessoais e a mala que ela levaria para a viagem.
A última interação de Gabriele com o marido havia sido por volta das 15h de quinta-feira, quando ela visualizou uma mensagem dele no WhatsApp. Analisando o celular da brasileira, a família identificou que o último registro de utilização do aparelho foi às 16h19.
De acordo com parentes, a última pessoa a vê-la foi uma vizinha, no elevador do prédio, por volta do meio-dia e meia, quando estava buscando as filhas da escola.
Ainda segundo os familiares, ao chegar em casa, o marido encontrou a porta de casa fechada, mas destrancada. Todos os pertences de Gabrielle estavam na residência, apenas um molho de chaves não foi encontrado.
A família relata que ela estava afastada do trabalho por motivos de saúde.
O marido registrou o desaparecimento na polícia francesa horas depois. As autoridades confirmaram que a investigação foi formalmente instaurada.