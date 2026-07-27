Um dos sobreviventes do acidente com césio-137 em Goiânia foi encontrado morto neste sábado (25), na Cidade Satélite, em Aparecida de Goiânia.

Irmão de Leide das Neves Ferreira, primeira vítima fatal da tragédia radiológica, Lucimar das Neves Ferreira morreu aos 53 anos. A informação foi divulgada pela Associação das Vítimas do Césio-137 nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Lucimar tinha 14 anos quando foi contaminado, durante o acidente radiológico ocorrido em Goiânia, em 1987. Assim como outros integrantes da família, ele foi exposto ao material radioativo após o pó de césio se espalhar por diferentes pontos da capital goiana.