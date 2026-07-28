Esquecimentos frequentes costumam ser associados às demências, mas nem sempre são o primeiro sinal da doença. Alterações de personalidade, dificuldade para organizar tarefas, desorientação em locais conhecidos e mudanças na linguagem também podem indicar comprometimento das funções cerebrais. A orientação da equipe multidisciplinar da Palliative Care, especializada no cuidado domiciliar de idosos, é que esses sinais não sejam tratados como parte natural do envelhecimento. O reconhecimento precoce favorece a investigação médica e permite planejar cuidados que contribuam para preservar a autonomia e a qualidade de vida do paciente. Saiba mais pelo instagram: @palliativecarebr