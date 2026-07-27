27 de julho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
PREVENÇÃO

IOU no Julho Verde


| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Hoje ( 27 de julho) é o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço! O Instituto de Otorrinolaringologia & Cirurgia de Cabeça e Pescoço (IOU) destaca a importância de estar atento aos sinais que o corpo manda. Rouquidão persistente, feridas na boca que não cicatrizam, dificuldade para engolir e alterações ou caroços no pescoço estão entre os sintomas que merecem investigação médica. A campanha Julho Verde alerta justamente que procurar orientação médica pode ser uma atitude decisiva para salvar vidas. Acompanhe no instagram: @instituto_iou

Comentários

Comentários