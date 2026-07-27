Um idoso de 68 anos permaneceu cerca de 13 horas e 30 minutos aguardando atendimento em uma cadeira no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), em Campo Grande, segundo relato da filha.

Ela afirmou que o pai chegou à unidade na noite de quarta-feira (22) e só deixou o corredor da classificação de risco na tarde do dia seguinte. A acompanhante também registrou a imagem de outro paciente deitado no chão enquanto aguardava atendimento.

Em nota, o HRMS informou que enfrenta superlotação. Segundo o hospital, o pronto atendimento atendia 69 pacientes adultos, quase três vezes acima da capacidade de 24 pessoas, mas afirmou que mantém a assistência aos pacientes.