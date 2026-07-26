O ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Octavio Gallotti morreu neste domingo (26), aos 95 anos. A causa da morte não foi informada.

Gallotti presidiu o Supremo de 1993 a 1995. Ele assumiu em 1984 o cargo de ministro do Supremo, nomeado pelo presidente João Figueiredo, durante a ditadura militar. Ficou no STF até outubro de 2000.

O STF manifestou "profundo pesar" pelo falecimento de Gallotti. Informou que o velório será aberto ao público, no Salão Branco do STF, nesta segunda-feira (27), das 10h às 17h. O sepultamento ocorrerá na terça-feira (28), no Rio de Janeiro.