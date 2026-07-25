O presidente da Argentina, Javier Milei, chegou na manhã deste sábado (25) ao Palácio dos Bandeirantes, onde foi recebido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e por Cristiane Freitas, primeira-dama do estado.

O presidente argentino estava acompanhado de sua comitiva: Karina Milei, secretária-geral da Presidência da Argentina, Pablo Quirno Magrane, ministro das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto, e Luis María Kreckler, cônsul-geral da Argentina em São Paulo.

Para receber Milei, o governo paulista trocou o tradicional tapete vermelho por um azul, em referência à chamada "onda azul", expressão usada por lideranças de direita para descrever o avanço desse campo político na América do Sul. De acordo com a assessoria do palácio, a alteração da cor também foi uma forma de homenagear a Argentina com a cor da bandeira do país.