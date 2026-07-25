Milei recebe de Tarcísio mais alta honraria do Estado de SP; VEJA
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O presidente da Argentina, Javier Milei, chegou na manhã deste sábado (25) ao Palácio dos Bandeirantes, onde foi recebido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e por Cristiane Freitas, primeira-dama do estado.
O presidente argentino estava acompanhado de sua comitiva: Karina Milei, secretária-geral da Presidência da Argentina, Pablo Quirno Magrane, ministro das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto, e Luis María Kreckler, cônsul-geral da Argentina em São Paulo.
Para receber Milei, o governo paulista trocou o tradicional tapete vermelho por um azul, em referência à chamada "onda azul", expressão usada por lideranças de direita para descrever o avanço desse campo político na América do Sul. De acordo com a assessoria do palácio, a alteração da cor também foi uma forma de homenagear a Argentina com a cor da bandeira do país.
Após a recepção, eles entraram na sede do governo paulista para a cerimônia e uma reunião informal entre Milei e Tarcísio. Lá, o presidente argentino recebeu a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria concedida pelo Estado de São Paulo a personalidades que prestaram serviços relevantes ao Estado.
A cerimônia de entrega foi realizada de forma fechada.
Após a visita ao Palácio dos Bandeirantes, Javier Milei seguirá para a convenção do PL, prevista para começar às 11h, que oficializa a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, no Pacaembu.
O argentino é um dos principais apoiadores internacionais do senador. No fim de junho, recebeu Flávio em Buenos Aires e afirmou nas redes sociais que a "onda azul" chegaria ao Brasil pelas mãos do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A aproximação de Milei com a família Bolsonaro contrasta com a relação marcada por atritos que ele mantém com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Desde a campanha presidencial argentina de 2023, o argentino fez ataques ao petista e estreitou vínculos com adversários do governo brasileiro.
Não há previsão de encontro entre Milei e Lula nesta viagem. O presidente argentino pretendia visitar Jair Bolsonaro, mas o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou o pedido para que o ex-presidente, em prisão domiciliar, recebesse o aliado.