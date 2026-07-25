O Itamaraty negou o visto a dois funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos que viajariam ao Brasil nos próximos dias.

Segundo revelou o The Washington Post neste sábado (25), o presidente americano, Donald Trump, planejava mandar os auxiliares para lançar dúvidas sobre a integridade e a transparência do processo eleitoral brasileiro, segundo quatro funcionários americanos e brasileiros ouvidos pelo jornal americano.

Segundo o Itamaraty, foram negados vistos a dois diplomatas dos Estados Unidos. À Folha, integrantes do corpo diplomático brasileiro afirmaram que a decisão foi tomada após detectarem uma possível ligação entre o ataque às urnas promovido pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) e o governo Donald Trump.