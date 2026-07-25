Um idoso de 70 anos morreu após cair no Rio das Antas, na Serra Gaúcha, menos de três anos depois de sua família perder a casa durante uma enchente na mesma região.
Segundo familiares, Luiz Antonio Glanert passou a noite ajudando vizinhos afetados pela cheia. Na quinta-feira (23), enquanto tentava recuperar um pequeno barco levado pela correnteza, passou mal, perdeu o equilíbrio e caiu no rio.
A filha dele, Adriana Glanert, havia registrado um dia antes o momento em que outra residência foi arrastada pelas águas. Ela relatou que a família perdeu a própria casa na enchente de setembro de 2023 e afirmou que as chuvas passaram a provocar medo constante.
Adriana também lembrou que a casa destruída ficava acima da marca histórica da enchente de 1941, considerada durante décadas a maior da região.
Luiz Antonio foi velado nessa sexta-feira (24), em Monte Belo do Sul, e sepultado em Santa Bárbara.
Com informações do g1 RS.