25 de julho de 2026
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RIO GRANDE DO SUL

Idoso morre no mesmo rio que levou casa da família 3 anos antes

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Captura de tela/Instagram
Na quinta-feira (23), enquanto tentava recuperar um barco levado pela correnteza, Luiz Antonio Glanert passou mal e caiu no rio.
Na quinta-feira (23), enquanto tentava recuperar um barco levado pela correnteza, Luiz Antonio Glanert passou mal e caiu no rio.

Um idoso de 70 anos morreu após cair no Rio das Antas, na Serra Gaúcha, menos de três anos depois de sua família perder a casa durante uma enchente na mesma região.

Segundo familiares, Luiz Antonio Glanert passou a noite ajudando vizinhos afetados pela cheia. Na quinta-feira (23), enquanto tentava recuperar um pequeno barco levado pela correnteza, passou mal, perdeu o equilíbrio e caiu no rio.

A filha dele, Adriana Glanert, havia registrado um dia antes o momento em que outra residência foi arrastada pelas águas. Ela relatou que a família perdeu a própria casa na enchente de setembro de 2023 e afirmou que as chuvas passaram a provocar medo constante.

Adriana também lembrou que a casa destruída ficava acima da marca histórica da enchente de 1941, considerada durante décadas a maior da região.

Luiz Antonio foi velado nessa sexta-feira (24), em Monte Belo do Sul, e sepultado em Santa Bárbara.

Com informações do g1 RS.

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