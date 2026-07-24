A SpaceX realizou nesta sexta-feira (24) seu décimo terceiro voo integrado do veículo Starship, o segundo da terceira versão do foguete, que a Nasa espera usar para missões tripuladas à superfície da Lua. O resultado abre caminho para que o próximo voo seja destinado à órbita, embora ainda haja ajustes a fazer.

O lançamento aconteceu às 19h51 (de Brasília), a partir da plataforma instalada em Starbase, no Texas, nos Estados Unidos. O veículo fez a ascensão nominalmente, com os seus 33 motores do primeiro estágio ativos.

A primeira tentativa de lançar o veículo havia sido no dia 16 deste mês, mas acabou interrompida no exato momento da decolagem, de forma automática, por causa de quatro dos motores que não se acenderam. Ao investigar e recondicionar o foguete para voo, a SpaceX trocou seis desses motores e realizou um teste integrado antes de fazer nova tentativa.