A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) teve de mobilizar trabalhadores da empresa nesta sexta-feira (24) para exercer funções que não operavam desde maio, quando começou a fase de transição das linhas 11-coral, 12-safira e 13-jade.

Por causa da pane de quinta-feira (23), no terceiro dia de gestão dos três ramais pela Trivia Trens, o governo Tarcísio de Freitas determinou que a empresa estatal assumisse a operação das linhas por ao menos 90 dias.

As três linhas transportaram quase 20 milhões de passageiros por mês.