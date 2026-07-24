Uma viatura do Batalhão de Choque da Polícia Militar tombou na tarde desta sexta-feira (24) após parte da calçada ceder em frente a um dos acessos do estádio Morumbis, na Zona Sul de São Paulo, horas antes do show do cantor britânico Harry Styles.
Imagens registradas no local mostram a parte dianteira do veículo afundando após o rompimento da estrutura da calçada. O acidente aconteceu próximo à área onde fãs aguardavam a abertura dos portões para a apresentação.
A produtora Live Nation informou que o show está mantido. Como medida de segurança, o acesso à Arquibancada Geral passou a ser feito exclusivamente pelo Portão 15. A orientação é para que o público siga a sinalização e as instruções das equipes no local.
Segundo a Polícia Militar, uma avaliação preliminar aponta que o tombamento decorreu do afundamento do pavimento em uma área que passou recentemente por intervenções estruturais. A corporação informou que não houve feridos nem danos a terceiros e destacou que o policiamento e o esquema de segurança do evento seguem sem alterações.
Em nota, o São Paulo Futebol Clube afirmou que o incidente aconteceu em razão das obras de canalização do córrego Antonico, executadas pela empresa DP Barros. O clube declarou que não tem responsabilidade sobre a execução dos trabalhos, mas mantém contato com os envolvidos para buscar uma solução rápida.
Com informações do g1 SP.