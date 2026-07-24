O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta sexta-feira (24) mais investimentos nas Forças Armadas brasileiras "para não deixar ninguém meter o nariz no nosso país".

O chefe do Executivo visitou a fábrica Avibras, empresa do segmento de defesa que produz mísseis e foguetes, em Jacareí, no interior de São Paulo.

"Eu quero as Forças Armadas bem-preparadas, bem-treinadas, com soldados que forem suficientes para tomar conta dessa país", disse o presidente no evento.