Para ninguém 'meter o nariz' no nosso país, diz Lula sobre Defesa
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta sexta-feira (24) mais investimentos nas Forças Armadas brasileiras "para não deixar ninguém meter o nariz no nosso país".
O chefe do Executivo visitou a fábrica Avibras, empresa do segmento de defesa que produz mísseis e foguetes, em Jacareí, no interior de São Paulo.
"Eu quero as Forças Armadas bem-preparadas, bem-treinadas, com soldados que forem suficientes para tomar conta dessa país", disse o presidente no evento.
"Para que a gente possa levantar de cabeça erguida, sem nenhuma arrogância, falando de paz, mas preparado para não deixar ninguém meter o nariz no nosso país", completou.
O presidente afirmou ainda estar feliz pelos trabalhadores da Avibras, que firmaram um acordo com a empresa para pôr fim a uma greve que durou anos e paralisou a operação da companhia.
A empresa retomou as atividades, em maio. A companhia produz mísseis, foguetes, veículos e lançadores espaciais civis, entre outros.
Sob crise financeira, a Avibras passou cerca de três anos paralisada depois que funcionários iniciaram uma greve por falta de pagamento.
O acordo assinado entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e a Avibras determina o pagamento da dívida trabalhista em forma de indenização social. O débito está acumulado desde 2022 e soma R$ 230 milhões, segundo o sindicato.
A companhia conseguiu neste ano R$ 300 milhões de investidores brasileiros para retomar a produção de mísseis. Entre os investidores, está o empresário Joesley Batista, controlador da J&F.
Antes de desligar as máquinas de sua fábrica, a Avibras tinha como principais clientes países como Árabia Saudita, Catar, Indonésia e Malásia. E, no passado, forneceu equipamentos para as guerras Irã-Iraque e do Golfo, ocorridas nas décadas de 1980 e 1990.
Companhia privada, é vista como um ativo estratégico por pessoas ligadas ao governo. Guilherme Boulos (PSOL), hoje ministro-chefe da Secretaria Geral da República, é um dos que defendem abertamente a estatização da companhia, tendo criado um projeto de lei com essa finalidade