A Prefeitura de Cuiabá (MT) cancelou a realização do campeonato de "farmar aura" que estava previsto para esta sexta-feira (24) no Parque das Águas e, após a repercussão do caso, lançou uma campanha nas redes sociais incentivando jovens a procurarem emprego.

No vídeo divulgado pela administração municipal, a campanha faz referência à gíria da internet e apresenta 440 vagas de trabalho com salários que variam de um salário mínimo a R$ 10 mil. As oportunidades incluem cargos como auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, economista e engenheiro civil.

O evento havia sido organizado pelo influenciador Cleo Castro e previa a competição em que os participantes teriam um minuto para impressionar os jurados com performances de "aura". A premiação anunciada era de R$ 100 para o vencedor, R$ 50 para o segundo colocado e um lanche típico cuiabano para o terceiro.