24 de julho de 2026
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JOVENS COM TEMPO

Prefeitura cancela evento de 'farmar aura' e oferece emprego

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela/@cuiabaprefeitura/Instagram
A campanha faz referência à gíria da internet e apresenta 440 vagas de trabalho com salários que variam de um salário mínimo a R$ 10 mil.
A campanha faz referência à gíria da internet e apresenta 440 vagas de trabalho com salários que variam de um salário mínimo a R$ 10 mil.

A Prefeitura de Cuiabá (MT) cancelou a realização do campeonato de "farmar aura" que estava previsto para esta sexta-feira (24) no Parque das Águas e, após a repercussão do caso, lançou uma campanha nas redes sociais incentivando jovens a procurarem emprego.

No vídeo divulgado pela administração municipal, a campanha faz referência à gíria da internet e apresenta 440 vagas de trabalho com salários que variam de um salário mínimo a R$ 10 mil. As oportunidades incluem cargos como auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, economista e engenheiro civil.

O evento havia sido organizado pelo influenciador Cleo Castro e previa a competição em que os participantes teriam um minuto para impressionar os jurados com performances de "aura". A premiação anunciada era de R$ 100 para o vencedor, R$ 50 para o segundo colocado e um lanche típico cuiabano para o terceiro.

O prefeito Abilio Brunini (PL) afirmou que o campeonato não tinha autorização para ser realizado em área pública e que eventos desse tipo dependem de licença municipal. Após a repercussão, ele esclareceu que encontros espontâneos em espaços públicos não são proibidos, mas reforçou que competições organizadas sem autorização estão sujeitas a penalidades.

Com informações do SBT News.

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