Entraram em vigor os Decretos nº 12.975/2026 e nº 12.976/2026, que atualizam a regulamentação do Marco Civil da Internet e criam novas obrigações para plataformas digitais que atuam no Brasil. As mudanças envolvem temas como remoção de conteúdos ilícitos, publicidade digital, proteção de mulheres em ambientes online e responsabilidade das empresas de tecnologia.

As novas regras surgem em um momento de intensos debates sobre o papel das plataformas digitais e o equilíbrio entre liberdade e segurança no ambiente virtual.

Uma nova fase para a responsabilidade digital