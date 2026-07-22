O pico do Super El Niño é esperado entre os meses de outubro, novembro e dezembro. Os impactos tendem a se intensificar no decorrer deste segundo semestre, segundo a MetSul Meteorologia.

A projeção da formação de um Super El Niño promete alterar de forma significativa o clima no Brasil nos próximos meses.

Os efeitos serão mais expressivos e preocupantes no Sul do Brasil. De acordo com avaliação da MetSul, além do Rio Grande do Sul, bastante afetado entre 2023 e 2024, os estados de Santa Catarina e Paraná também serão muito atingidos.

O El Niño já começou oficialmente. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) confirmou a consolidação das condições do fenômeno no Oceano Pacífico, com alertas de 81% de probabilidade para atingir intensidade muito forte (Super El Niño).

El Niño pode ser o mais forte em 150 anos. A previsão aponta que o evento superará os anteriores porque a anomalia de temperatura no Pacífico Centro-Leste deve alcançar entre +3°C e +4°C. Esse nível de aquecimento nunca foi observado nos últimos 150 anos.