Brasileira acerta com Barça em transferência recorde no feminino
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O Barcelona acertou a contratação da atacante brasileira Kerolin, que está no Manchester City, em um valor recorde. A informação é da emissora Sky Sports, da Inglaterra.
A transferência custará 1,5 milhão de euros para o Barcelona (R$ 8,6 milhões na cotação atual). A atacante da seleção brasileira está no Manchester City desde janeiro do ano passado.
O valor é o maior pago pelo Barcelona por uma jogadora na história. O recorde pertencia à meio-campista Keira Walsh, que foi comprada do Manchester City por 470 mil euros (R$ 2,7 milhões), em 2022.
A venda é a maior de um clube da primeira divisão inglesa. Antes, a marca era de Olivia Smith, que deixou o Liverpool para ir ao Arsenal por 1 milhão de euros (R$ 5,7 milhões) na última janela de transferências.
O Barcelona é o atual campeão da Champions League Feminina. A equipe catalã conquistou quatro edições do torneio ao todo: 2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2025/26.
Kerolin deixa o Manchester City após 37 jogos, com 14 gols e seis assistências. Ela conquistou o Campeonato Inglês Feminino e a Copa da Inglaterra.
Atacante vive fase de convocações frequentes e faz parte do ciclo da seleção para a Copa do Mundo de 2027. A competição será disputada no Brasil.