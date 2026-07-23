O Barcelona acertou a contratação da atacante brasileira Kerolin, que está no Manchester City, em um valor recorde. A informação é da emissora Sky Sports, da Inglaterra.

A transferência custará 1,5 milhão de euros para o Barcelona (R$ 8,6 milhões na cotação atual). A atacante da seleção brasileira está no Manchester City desde janeiro do ano passado.

O valor é o maior pago pelo Barcelona por uma jogadora na história. O recorde pertencia à meio-campista Keira Walsh, que foi comprada do Manchester City por 470 mil euros (R$ 2,7 milhões), em 2022.