23 de julho de 2026
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QUEBRA DE CONFIANÇA

Diarista é investigada por furto de joias de R$67 mil

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PCDF
Entre os itens levados estão um anel solitário de rubi e dois anéis de ouro com diamantes.
Entre os itens levados estão um anel solitário de rubi e dois anéis de ouro com diamantes.

Uma diarista é investigada pelo furto de joias avaliadas em R$ 67 mil da casa em que trabalhava, no Distrito Federal. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nessa terça-feira (21), em endereços ligados à suspeita, em Sobradinho II.

Segundo a investigação, as joias desapareceram entre os dias 15 e 30 de junho. Entre os itens levados estão um anel solitário de rubi e dois anéis de ouro com diamantes.

Durante a operação, os policiais recuperaram dois dos três anéis furtados. O terceiro não foi localizado. Também foram apreendidos celulares, eletrônicos e outros objetos que serão analisados.

De acordo com Polícia Civil, a mulher aproveitou a relação de confiança com os patrões e o acesso aos cômodos do imóvel para cometer o furto. As investigações indicam ainda que ela esperou a saída de outra funcionária para entrar no quarto em que as joias estavam guardadas.

A polícia informou que a investigada também aparece como suspeita em outros registros de furtos em residências em que prestava serviços. A identidade dela não foi divulgada. A suspeita responde por investigação por furto qualificado por abuso de confiança.

Com informações do Metrópoles.

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