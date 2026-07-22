Uma diarista é investigada pelo furto de joias avaliadas em R$ 67 mil da casa em que trabalhava, no Distrito Federal. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nessa terça-feira (21), em endereços ligados à suspeita, em Sobradinho II.

Segundo a investigação, as joias desapareceram entre os dias 15 e 30 de junho. Entre os itens levados estão um anel solitário de rubi e dois anéis de ouro com diamantes.

Durante a operação, os policiais recuperaram dois dos três anéis furtados. O terceiro não foi localizado. Também foram apreendidos celulares, eletrônicos e outros objetos que serão analisados.