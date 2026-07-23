A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou em um vídeo divulgado em suas redes sociais que aceitou o pedido de desculpas de Flávio Bolsonaro (PL) e indicou que vai trabalhar por sua eleição à Presidência da República.

"Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar. Juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem. [...] Deus está no controle de tudo e ele nos dará a vitória final", disse Michelle no vídeo desta quinta-feira (23).

Mais cedo, o senador divulgou em suas redes um novo pedido público de desculpas à mulher de Jair Bolsonaro (PL), às vésperas da sua convenção eleitoral. Michelle curtiu o vídeo de Flávio no Instagram poucos minutos após a publicação.