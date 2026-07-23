Após rompimento, Michelle diz em vídeo que desculpa Flávio
| Tempo de leitura: 2 min
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou em um vídeo divulgado em suas redes sociais que aceitou o pedido de desculpas de Flávio Bolsonaro (PL) e indicou que vai trabalhar por sua eleição à Presidência da República.
"Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar. Juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem. [...] Deus está no controle de tudo e ele nos dará a vitória final", disse Michelle no vídeo desta quinta-feira (23).
Mais cedo, o senador divulgou em suas redes um novo pedido público de desculpas à mulher de Jair Bolsonaro (PL), às vésperas da sua convenção eleitoral. Michelle curtiu o vídeo de Flávio no Instagram poucos minutos após a publicação.
"Quero te agradecer por sua sinceridade. [...] Seu gesto de vir a público pedir desculpas tem muito valor, poucos homens teriam coragem de fazer isso", disse Michelle.
A reconciliação entre Flávio e Michelle vinha sendo articulada há semanas pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e pelas amigas da ex-primeira-dama Damares Alves (Republicanos) e Celina Leão (PP).
O vídeo para Michelle foi publicado por Flávio a dois dias da convenção do PL que irá oficializar seu nome na disputa presidencial, marcada para sábado (25), em São Paulo.
Ainda assim, a presença da ex-primeira-dama no evento não é esperada. Segundo aliados, ela não pode se ausentar de Brasília porque é responsável pelos cuidados de Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe.
De qualquer forma, há a expectativa de que um vídeo dela seja exibido na convenção.
Depois de a crise entre Flávio e Michelle eclodir, a ex-primeira-dama deixou a presidência do PL Mulher e colocou em dúvida a possibilidade de concorrer ao Senado pelo Distrito Federal, como quer Bolsonaro. Flávio, por sua vez, viu agravar-se a rejeição que sofre no público feminino e tenta contornar o problema buscando uma vice mulher e divulgando um plano de propostas para elas.