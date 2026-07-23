Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 70 milhões no domingo
| Tempo de leitura: 3 min
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3035 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (23). O prêmio principal era de R$ 61.587.911,42.
Segundo a Caixa Econômica Federal, a premiação acumulada deverá pagar R$ 70 milhões no domingo (26).
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 05 - 07 - 17 - 51 - 56 - 59.
Houve 49 apostas que acertaram cinco números, e cada uma receberá R$ 41.401,04. Outras 4.056 apostas tiveram quatro acertos, e cada uma levará R$ 824,44.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. Para os sorteios de terça e quinta-feira ela pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
No caso do sorteio aos domingos, as apostas podem ser feitas até às 22h do sábado anterior. No caso dos bolões digitais, as apostas se encerram às 10h45 do domingo —o sorteio ocorre a partir das 11h.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.
Veja como jogar
Pelo site
- Acesse o site Loterias Online;
- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha;
- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!";
- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha;
- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo;
- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay;
- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra;
- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta";
- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas";
- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada.
Pelo aplicativo
- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS;
- Após a introdução, faça login ou cadastre-se;
- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte";
- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha;
- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela;
- Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas";
- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento";
- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay;
- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra;
- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não.
Pelo Internet Banking
- Se tiver conta na Caixa, acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha;
- Clique em loterias;
- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas);
- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela);
- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta";
- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar";
- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento;
- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.