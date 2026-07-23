Após o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) concluir que a aeronave da Voepass que matou 62 pessoas em 2024 não poderia ter decolado, o advogado da associação dos familiares das vítimas, Leonardo Amarante, afirmou que entrará com uma ação coletiva por danos morais.

Amarante disse que a associação pretende juntar os elementos apresentados pelo órgão técnico da FAB (Força Aérea Brasileira) nesta quinta-feira (23) com os resultados do inquérito da Polícia Federal.

Ele relatou ter tido uma reunião com o delegado responsável pelo inquérito do acidente há cerca de um mês. Na ocasião, disse ter sido apresentado o prazo de agosto para a conclusão dos trabalhos pelos investigadores. A expectativa da defesa é pelo indiciamento de envolvidos no acidente.