O jogador Marc Cucurella chamou a atenção durante a Copa do Mundo por conta de seu corte de cabelo. Os longos cachos soltos são a marca registrada do camisa 24 da vitoriosa seleção espanhola e têm uma razão para existir: fazer com que seu filho, Mateo, o reconheça no campo.

A estratégia de usar o cabelo para se diferenciar dos seus companheiros de campo começou, segundo o jornal The Times of India, quando Cucurella ainda era jovem e jogava nas categorias de base. Ele deixou as madeixas crescerem para que sua mãe o encontrasse durante o jogo. A tradição foi mantida depois que ele se tornou pai.

Cucurella e sua esposa, Claudia Rodríguez, têm três filhos, Mateo, 7, Río, 3, e Bella, 2. Quando o primogênito ainda era um bebê, os pais notaram sinais de comportamentos fora do comum, como atraso na fala e falta de contato visual. Depois de muito tempo e diversas consultas, o garoto foi diagnosticado com autismo.