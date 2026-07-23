Botafogo e Vitória ficaram no empate sem gols na noite desta quinta-feira (23) (23), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo teve uma atuação de destaque do goleiro Lucas Arcanjo, que fez boas defesas e evitou o triunfo do time da casa.

Com o resultado, o Alvinegro e o Rubro-Negro baiano chegam aos 26 pontos na competição - e os cariocas alcançam a primeira página da tabela.

O Glorioso volta a campo no domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Vitória visita o Remo no mesmo dia.

Danilo entra e torcida comemora