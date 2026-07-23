Com Danilo, Botafogo para em goleiro e empata com Vitória em casa
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Botafogo e Vitória ficaram no empate sem gols na noite desta quinta-feira (23) (23), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo teve uma atuação de destaque do goleiro Lucas Arcanjo, que fez boas defesas e evitou o triunfo do time da casa.
Com o resultado, o Alvinegro e o Rubro-Negro baiano chegam aos 26 pontos na competição - e os cariocas alcançam a primeira página da tabela.
O Glorioso volta a campo no domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Vitória visita o Remo no mesmo dia.
Danilo entra e torcida comemora
Na mira do Palmeiras, o volante Danilo foi relacionado para o jogo e entrou no decorrer do segundo tempo. Assim, ele fez o 13º jogo pelo Alvinegro no Brasileiro e não pode mais defender outra equipe na competição. O jogador retornou ao elenco alvinegro há pouco, após atuar pelo Brasil na Copa do Mundo.
Danilo substituiu Villalba, e quando pisou no campo foi possível ouvir a celebração da torcida, seguido de gritos contra o clube paulista, como: "Hey, Palmeiras, vai t...".
O Glorioso tem em mãos uma oferta de 28 milhões de euros (R$ 162 milhões na cotação atual). A reportagem apurou, no entanto, a negociação ficou, praticamente, inviabilizada, uma vez que o Palmeiras não poderá contar com ele em todas as competições.
A prioridade do Botafogo é negociar Danilo com o futebol europeu. O volante voltou a jogar pelo Alvinegro após quase dois meses. O último jogo dele pelo clube havia sido em 14 de maio, contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil. De lá para cá, ele ficou de fora dos duelos contra Corinthians, Independiente Petrolero, São Paulo, Caracas, Bahia e Santos.
Como foi o jogo
O jogo começou com os times ligados no 220V, fazendo boas tramas e criando chances, mesmo que com estratégias diferentes. Atuando em casa, o Botafogo buscou ter mais a bola e costurar os setores do time, passando, principalmente, por Montoro. Na frente, Matheus Martins e Arthur Cabral levaram perigo ao goleiro Lucas Arcanjo. Já o Vitória, apostava nas transições em velocidade, achando os espaços defesa alvinegra.
Aos poucos, o Alvinegro conseguiu se adaptar ao confronto, principalmente com um encaixe melhor pelo lado direito. A equipe rubro-negra abaixou as linhas de marcação, e buscou avanços mais efetivos - e quase conseguiu no fim do primeiro tempo, em uma bobeada da defesa do Botafogo.
O time de Franclim Carvalho voltou do intervalo fazendo uma blitz para cima do Leão, e parando novamente em Lucas Arcanjo.
As equipes fizeram mudanças a partir da metade do segundo tempo. Com as entradas de Danilo e Lucas Emanuel, o Botafogo mudou um pouco a formação e buscou um volume maior no setor ofensivo para aproveitar um espaço deixado à frente à zaga adversária. Já o Vitória, após a entrada de Kayser, no intervalo, viu um espaço maior entre os setores, e a entrada de Tarzia tentou suprir isso.
O Vitória ainda teve um momento que tirou o "uuuhh" da torcida, mas jogo caminhou com o time da casa pressionando, mas com dificuldades no momento de finalizar as jogadas em gol — na correria e com as mudanças, a equipe perdeu um pouco da agressividade que demonstrava anteriormente.
Lances importantes
Como assim? Aos 3 minutos do 1º tempo, Jamerson lançou Renê Sousa naa área e Warlerson saiu do gol, mas Vitinho fez a cobertura e mandou para fora.
Quase. Aos 9 minutos do 1º tempo, Renê Sousa protegeu no pivô na intermediária, mas a bola sobrou para Matheusinho, que bateu de canhota e assustou.
Espalma. Aos 12 minutos do 1º tempo, Arthur Cabral arriscou do meio da rua e Lucas Arcanjo espalmou para escanteio.
Defendeu. Aos 19 minutos do 1º tempo, Matheus Martins dominou com espaço na intermediária e finalizou, fazendo Lucas Arcanjo espalmar.
Pegou. Aos 40 minutos do 1º tempo, Erick lançou Renê Sousa dentro da área. O atacante bateu de primeira e Warleson fez a defesa.
Pegou de novo. Aos 8 minutos do 2º tempo, Huguinho costurou toda a defesa pelo meio, limpou para o pé direito e chutou em cima de Lucas Arcanjo.
Tirou. Aos 19 minutos do 2º tempo, Arthur Cabral subiu após cobrança de escanteio, cabeceou para baixo e Lucas Arcanjo fez a defesa.
Isolou. Aos 24 minutos do 2º tempo, Huguinho achou Medina livre na marca do pênalti e o volante isolou.