Yuri Alberto brilha, faz dois, e Corinthians vence o Remo
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Após 54 dias sem entrar em campo de forma oficial, o Corinthians voltou com tudo ao Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, o Timão venceu o Remo por 3 a 0, pela 19ª rodada da competição.
Yuri Alberto foi o grande destaque da partida, com dois gols marcados. Um dos jogadores mais visados no mercado, o centroavante pode deixar o clube na janela de transferências do meio do ano.
Kaio César também deixou a sua marca. Titular pelo lado direito do ataque, o jogador foi um dos atletas que mais se conectaram com o técnico Fernando Diniz durante o período de intertemporada.
Com a vitória, o Corinthians ganhou três posições e chegou ao sétimo lugar do Campeonato Brasileiro. Com 27 pontos, o Timão está a apenas três da zona de classificação para a Libertadores.
Por sua vez, o Remo, que antes da pausa para a Copa do Mundo havia perdido apenas uma das últimas sete partidas, voltou aos gramados com um revés. O clube paraense segue na zona de rebaixamento, na penúltima colocação, com 18 pontos.
O Corinthians volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Bahia, pela 20ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
Já o Remo joga no mesmo dia, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Vitória, no Mangueirão. Será o primeiro compromisso em casa da equipe paraense após a pausa para a disputa da Copa do Mundo.
DESLIZA, YURI
Após um período conturbado antes da pausa para a Copa do Mundo, marcado por gols perdidos e por uma declaração pública de que gostaria de deixar o Corinthians no meio do ano, Yuri Alberto voltou disposto a mudar a sua história no clube.
Em uma atuação de gala para um centroavante, com dois gols marcados, o camisa 9 deu sinais de que pode voltar a ser o Yuri matador que foi em diversos momentos de sua trajetória com a camisa corintiana, que já dura quatro anos.
Nos minutos iniciais, porém, a história do atacante na partida parecia ser outra. Logo no primeiro minuto, Yuri não aproveitou uma cobrança de escanteio desviada por Gabriel Paulista no meio da área e finalizou para fora.
Depois, o atacante ficou a centímetros de marcar em duas oportunidades, mas acabou atrapalhado pelo zagueiro Marllon, ex-Corinthians. Na primeira delas, Matheuzinho finalizou de fora da área, o goleiro Marcelo Rangel espalmou, e a bola sobrou para o centroavante. Antes da conclusão, no entanto, o defensor do Remo chegou primeiro e afastou o perigo.
Minutos mais tarde, Kaio César fez grande jogada pela direita e cruzou na medida para Yuri Alberto, mas Marllon levou a melhor pelo alto e afastou a bola.
O primeiro gol de Yuri Alberto saiu da maneira que ele mais gosta: atacando espaços. Breno Bidon acionou André, que deu uma ótima assistência para o centroavante fazer a diagonal pelo lado esquerdo, finalizar firme e contar com a colaboração de Marcelo Rangel, que não conseguiu evitar o gol.
Já o segundo gol da partida contou com a participação de um Yuri construtor, faceta que costuma aparecer em seu jogo. O centroavante se apresentou pelo lado direito, recebeu bom passe de Kaio César, segurou a marcação de dois adversários e inverteu a jogada para Zakaria Labyad, que cruzou para Breno Bidon escorar de cabeça e Kaio César completar para as redes.
Poucos minutos depois, coube a Yuri mostrar outra característica: a do camisa 9 matador, que aproveita um domínio errado do companheiro para finalizar de primeira, sem pensar duas vezes, e ampliar o placar.
No segundo tempo, assim como todo o Corinthians, Yuri apenas administrou a vantagem construída. A bola ainda chegou em algumas oportunidades — em uma delas, inclusive, em boa condição de finalização —, mas o atacante acabou chutando por cima do gol.
LANCES IMPORTANTES
Mas já? O Corinthians iniciou o jogo pressionando o Remo e conquistou um escanteio logo aos 40 segundos. Na cobrança, Gabriel Paulista desviou para a pequena área, e Yuri Alberto cabeceou para fora.
Assustou! Aos 15 minutos, o lateral Matheuzinho protagonizou o segundo lance de perigo da partida. Após erro na saída de bola do sistema defensivo do Remo, ele se antecipou, avançou com liberdade e obrigou o goleiro Marcelo Rangel a fazer boa defesa. O rebote sobrou na direção de Yuri Alberto, mas Marllon chegou primeiro e afastou o perigo.
Baila, Kaio. Melhor jogador do Corinthians na etapa inicial, Kaio César voltou a levar perigo aos 21 minutos. O atacante fez ótima jogada pela direita, deixou a marcação adversária para trás e cruzou rasteiro para a pequena área. Yuri Alberto e Marllon disputaram a bola pelo alto, mas o zagueiro do Remo levou a melhor.
Tanto bate até que fura. O Timão finalmente abriu o placar aos 26 minutos, com Yuri Alberto. Breno Bidon acionou André no meio-campo, e o volante encontrou excelente passe para o camisa 9, que atacou o espaço pela direita, carregou e soltou uma bomba. Marcelo Rangel falhou no lance e viu a bola morrer no fundo das redes.
Golaço coletivo. O Corinthians ampliou aos 39 minutos do primeiro tempo, com Kaio César, em uma bela jogada construída desde o campo de defesa. O próprio camisa 37 iniciou a trama ao se livrar da marcação e encontrar Yuri Alberto. O centroavante desacelerou a jogada, atraiu dois marcadores e inverteu para Zakaria Labyad, livre pelo lado esquerdo. O marroquino encontrou Breno Bidon na entrada da pequena área, e o volante escorou de cabeça para Kaio César completar, também de cabeça, para o gol. Inicialmente, a arbitragem assinalou impedimento, mas validou o lance após revisão do VAR.
Mais um, Yuri. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Yuri Alberto marcou o terceiro do Corinthians. Matheuzinho cruzou pela direita, Matheus Bidu escorou para a área e Zakaria Labyad tentou dominar a bola. Sem querer, o marroquino acabou servindo o camisa 9, que finalizou de primeira para estufar a rede do Remo.
CORINTHIANS
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Fabrizio Angileri); Allan e André (Mathueus Pereira); Kaio César (André Carrillo), Breno Bidon (Dieguinho) e Zakaria Labyad (Jesse Lingard); Yuri Alberto. T.: Fernando Diniz
REMO
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Mayk; Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Patrick (Picco), Zé Welison e Jajá (Tico); Vitor Bueno (Zé Ricardo) e Alef Manga (Gabriel Taliari). T.: Léo Condé
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)
VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
Cartões amarelos: Gabriel Paulista (Corinthians); Marllon (Remo)Gols: Yuri Alberto, COR (26'/1T); Kaio César, COR (40'/1T); Yuri Alberto (46'/1T)