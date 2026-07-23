Mulher é baleada diante do filho de 10 anos em tentativa de roubo
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Uma mulher de 34 anos foi baleada durante uma tentativa de assalto em frente à própria casa, no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, nesta quinta-feira (23). Ela estava com o filho de dez anos, que não foi atingido.
Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima quando ela saía da casa de um tio, na travessa Raízes da Comunidade. A principal hipótese é que os suspeitos tentassem roubar a moto da mulher.
Imagens de uma câmera de segurança mostram a dupla passando pela rua e retornando segundos depois. Ao notar a aproximação, a mulher tentou arrancar com a motocicleta. O homem que estava na garupa então apontou uma arma e disparou. Os suspeitos fugiram sem levar o veículo.
A vítima caiu após ser atingida, enquanto o filho pedia ajuda. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada de helicóptero ao Hospital das Clínicas. O estado de saúde não havia sido informado até a publicação deste texto.
A SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado) informou que a perícia foi acionada e que o caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo) como tentativa de roubo.
Capão Redondo lidera em roubos
Os registros de roubos na cidade de São Paulo ao longo de 2025 mostram que bairros com perfis socioeconômicos distintos, tanto na periferia quanto no centro expandido, estão entre aqueles com incidência mais frequente desse tipo de crime.
Três dos dez distritos policiais com os maiores registros de roubo -Capão Redondo, Campo Limpo e Parque Santo Antônio- estão em áreas periféricas da zona sul da capital paulista. Ao mesmo tempo, bairros ricos da zona oeste -Pinheiros e Perdizes- e com perfil diversificado na região central -Sé, Campos Elíseos e Pari- também estão entre as áreas com alta incidência de assaltos.
Os nove distritos com os maiores índices de roubo registram ao menos cinco casos por dia. À exceção do Parque Santo Antônio, todos tiveram redução na quantidade de casos.
O 47º DP, no Capão Redondo, recebeu a maior quantidade de queixas por roubo na cidade de São Paulo ao longo de 2025. Foram 3.836 casos notificados ao longo do ano, além de 2.917 furtos.
Em outubro, quando a região já despontava como a campeã de roubos na cidade, reportagem da Folha mostrou como moradores do Capão Redondo evitam caminhar sozinhos a pé pelas ruas do bairro. Passageiros de metrô e ônibus são aguardados por parentes ou amigos nas estações e formam pequenos grupos para caminhar pequenas distâncias.