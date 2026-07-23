Uma mulher de 34 anos foi baleada durante uma tentativa de assalto em frente à própria casa, no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, nesta quinta-feira (23). Ela estava com o filho de dez anos, que não foi atingido.

Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima quando ela saía da casa de um tio, na travessa Raízes da Comunidade. A principal hipótese é que os suspeitos tentassem roubar a moto da mulher.

Imagens de uma câmera de segurança mostram a dupla passando pela rua e retornando segundos depois. Ao notar a aproximação, a mulher tentou arrancar com a motocicleta. O homem que estava na garupa então apontou uma arma e disparou. Os suspeitos fugiram sem levar o veículo.