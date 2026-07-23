Marcelo era dono de uma loja de materiais de construção. Ele também era sócio de uma empresa de demolição e locação de equipamentos para a construção civil.

Marcelo Magalhães de Almeida, 31, sequestrado em Carapicuíba (SP) após ser atraído para uma emboscada, foi encontrado morto nesta quinta-feira (23). Empresário e comerciante, ele fundou um projeto de apoio a crianças com câncer em homenagem à filha.

Empresário foi fundador do projeto "Guiados por uma Estrela", iniciativa voltada para ajudar crianças com câncer e suas famílias. O projeto começou após sua filha, Lara Manuela, morrer com 1 ano de idade em decorrência do câncer. Nas redes sociais do projeto, é relatado que a família enfrentou um longo tratamento marcado por negligências médicas.

Lara Manuela era filha do relacionamento de Marcelo com Evellyn Dias, que fundou o Instituto Lara Manuela. A organização desenvolve projetos sociais para atender crianças com câncer.

"A partida do Marcelo foi uma daquelas fatalidades que deixam a gente completamente sem chão. Sabemos que agora ele está com a Lara, mas não entendemos ainda por que agora? Por que tão cedo? É uma dor que rasga a alma e uma ausência que vai ser sentida para sempre. Quem conheceu o Marcelo sabe que a maior paixão da vida dele era a filha, e quis o destino que esse reencontro acontecesse no céu bem na véspera do aniversário dela", disse a gestão do Instituto Lara Manuela.