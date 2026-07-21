A Polícia Civil de São Paulo prendeu três suspeitos de envolvimento no desaparecimento do comerciante Marcelo Magalhães de Almeida, 31, e passou a investigar o caso como homicídio qualificado. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (20), o delegado Fabiano Barbeiro, titular do 1º Distrito Policial de Carapicuíba (Grande São Paulo), afirmou que a vítima foi atraída para uma emboscada, mantida em cárcere e obrigada a fazer transferências bancárias.

O delegado relatou que o comerciante foi levado a uma área de mata, onde a polícia acredita que tenha sido morto. O corpo, no entanto, ainda não foi localizado.

Segundo Barbeiro, a investigação identificou quatro envolvidos no crime. Três deles tiveram a prisão temporária decretada e já foram presos. Um quarto suspeito segue sendo procurado.