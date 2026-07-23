A PF irá investigar o destino de repasse de recursos de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, pediu dinheiro ao ex-banqueiro sob a justificativa de financiar a obra.

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar o caso "Dark Horse", nome do filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Mendonça pediu parecer ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, a partir da solicitação da Polícia Federal. O chefe do MPF (Ministério Público Federal) disse que há elementos suficientes para pedir a abertura formal de um inquérito que apure os repasses.

Além da PF, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) havia feito o pedido de investigação ao STF, mas a PGR se manifestou pelo arquivamento da solicitação do parlamentar. Ele tinha acionado o Supremo depois que o site The Intercept Brasil divulgou um áudio em que Flávio pede dinheiro a Vorcaro para o longa-metragem.

No fim de junho, o presidente da corte, Edson Fachin, definiu então que Mendonça deveria ficar como relator do caso.