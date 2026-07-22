Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras mostrou nesta quarta-feira (22) que manteve o embalo após a pausa para a Copa do Mundo e, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, alcançou a 13ª vitória no torneio.

Com o resultado, o clube alviverde chegou ao 14º jogo de invencibilidade na competição. Já são 44 pontos somados em 19 jogos, com 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, na distante quinta rodada, quando perdeu para o Vasco por 2 a 1.

Em Curitiba, Maurício, aos 9 e aos 19 minutos do primeiro tempo, e Ramón Sosa, aos 21 da etapa final, construíram a vitória que ampliou, momentaneamente, para dez pontos a vantagem do Palmeiras sobre o Flamengo, o segundo colocado do Nacional (44 a 34). Paulo Roberto descontou para o Coritiba.