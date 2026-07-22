Carlos Alberto Parreira, 83, apresentou melhora no quadro clínico e deve deixar a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) até o fim desta semana, informou o Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, em boletim divulgado nesta quarta-feira (22).

Segundo o hospital, o ex-técnico da seleção brasileira "está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada e não necessita mais de diálise".

A previsão é de que Parreira seja transferido para uma unidade semi-intensiva, destinada a pacientes com quadro estável que ainda necessitam de monitoramento e cuidados especializados. O hospital não informou previsão de alta.