Parreira apresenta melhora e deve deixar UTI até o fim da semana
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Carlos Alberto Parreira, 83, apresentou melhora no quadro clínico e deve deixar a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) até o fim desta semana, informou o Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, em boletim divulgado nesta quarta-feira (22).
Segundo o hospital, o ex-técnico da seleção brasileira "está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada e não necessita mais de diálise".
A previsão é de que Parreira seja transferido para uma unidade semi-intensiva, destinada a pacientes com quadro estável que ainda necessitam de monitoramento e cuidados especializados. O hospital não informou previsão de alta.
Internado desde 16 de junho, o ex-técnico trata uma inflamação pulmonar. Parreira é acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e pela equipe multidisciplinar do hospital.
Parreira passou por uma traqueostomia no dia 7 de julho e apresentava leve melhora na semana passada, alternando momentos de lucidez e coma induzido.
Em 2024, Parreira realizou quimioterapia para tratamento de um linfoma de Hodgkin.
Comandante da campanha do Brasil no tetracampeonato da Copa do Mundo de 1994, ele participou por vídeo da apresentação de Carlo Ancelotti na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no ano passado. Dos Estados Unidos, saudou a chegada do italiano em gravação.
Parreira também foi preparador físico da seleção do tri, comandada por Zagallo em 1970. A dupla voltou à seleção em 2006 -Parreira como treinador, e Zagallo como auxiliar.
Ele ainda esteve na comissão técnica da Copa do Mundo de 2014, em que Luiz Felipe Scolari foi o técnico.
Além das quatro Copas em que acompanhou o Brasil, dirigiu o Kuwait, em 1982, os Emirados Árabes Unidos, em 1990, a Arábia Saudita, em 1998, e a África do Sul, em 2010.