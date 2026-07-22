Um abaixo-assinado criado por uma torcedora argentina reuniu mais de 67 mil pessoas pedindo a anulação da final da Copa do Mundo, vencida pela Espanha por 1 a 0 contra a Argentina.

Idealizada por Gisela Sánchez, a petição critica o árbitro esloveno Slavko Vincic e sua atuação na decisão do último domingo (19), em Nova Jersey.

No texto do abaixo-assinado, Gisela pede a revisão do jogo e alega que a arbitragem influenciou no resultado final. A torcedora afirma haver provas em vídeo de que Vincic teria sido comprado, mas sem apresentá-las.