Abaixo-assinado argentino reúne 67 mil pedindo anulação de final
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Um abaixo-assinado criado por uma torcedora argentina reuniu mais de 67 mil pessoas pedindo a anulação da final da Copa do Mundo, vencida pela Espanha por 1 a 0 contra a Argentina.
Idealizada por Gisela Sánchez, a petição critica o árbitro esloveno Slavko Vincic e sua atuação na decisão do último domingo (19), em Nova Jersey.
No texto do abaixo-assinado, Gisela pede a revisão do jogo e alega que a arbitragem influenciou no resultado final. A torcedora afirma haver provas em vídeo de que Vincic teria sido comprado, mas sem apresentá-las.
"É uma decepção monumental para os jogadores, treinadores e, acima de tudo, para os torcedores que anseiam por ver uma partida decidida pelo talento e pela dedicação em campo, em vez de por decisões de arbitragem manipuladas", diz.
A petição repercutiu na imprensa espanhola. O Mundo Deportivo, por exemplo, destacou que petições como essa não possuem validade. "A repetição de uma partida só poderia ocorrer em circunstâncias excepcionais previstas nos regulamentos esportivos ou mediante decisão dos órgãos competentes", escreve o diário.