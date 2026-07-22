O volante Casemiro foi anunciado nesta quarta-feira (22) como novo jogador do Inter Miami, time onde Lionel Messi joga na Major League Soccer, liga de futebol dos Estados Unidos.

Ele chega ao clube após a disputa da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Casemiro deixou o Manchester United, da Inglaterra, depois do fim da última temporada.

O contrato de Casemiro vai até maio de 2027, quando termina a MLS Sprint Season. O campeonato acontece no primeiro semestre do ano que vem para alinhar o calendário da liga com as datas do futebol europeu - uma nova temporada começará em julho.