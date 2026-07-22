O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira (22) a liberação de R$ 18,5 bilhões em linhas de crédito para empresas impactadas pela tarifa adicional de 25% aplicada pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e pelos efeitos da guerra no Oriente Médio. A iniciativa faz parte do programa Brasil Soberano 3.

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Do total, R$ 13,5 bilhões virão de recursos remanescentes do Brasil Soberano 1 e da renegociação de dívidas rurais. Outros R$ 5 bilhões serão disponibilizados pelo BNDES.