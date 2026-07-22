O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira (22) a liberação de R$ 18,5 bilhões em linhas de crédito para empresas impactadas pela tarifa adicional de 25% aplicada pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e pelos efeitos da guerra no Oriente Médio. A iniciativa faz parte do programa Brasil Soberano 3.
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Do total, R$ 13,5 bilhões virão de recursos remanescentes do Brasil Soberano 1 e da renegociação de dívidas rurais. Outros R$ 5 bilhões serão disponibilizados pelo BNDES.
O crédito atenderá empresas atingidas pelas tarifas dos EUA, incluindo setores como aço, alumínio, automotivo, madeira e máquinas, além de segmentos considerados estratégicos, como fertilizantes, farmacêutico, têxtil e minerais críticos. Exportadores afetados pelas dificuldades logísticas no Golfo Pérsico também poderão acessar os recursos.
Segundo o governo, as empresas que aderirem ao programa deverão cumprir requisitos, entre eles a manutenção de parte dos empregos.
Lula também sancionou a lei que libera R$ 15 bilhões para ampliar as linhas de crédito do Brasil Soberano 2, programa criado para apoiar exportadores após o primeiro pacote de tarifas imposto pelos Estados Unidos.
O anúncio ocorreu após reuniões do governo com representantes dos setores mais afetados pelo tarifaço, que entrou em vigor nesta quarta-feira. A administração federal informou que novas medidas seguem em análise para reduzir os impactos sobre as exportações brasileiras.
Com informações do g1.