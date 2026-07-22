22 de julho de 2026
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Harmonização facial de Vini Jr. divide opiniões

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@vinijr/Instagram
Internautas notaram mudanças no rosto do atacante, especialmente no queixo.
Internautas notaram mudanças no rosto do atacante, especialmente no queixo.

O jogador Vini Jr. vem chamando nas redes sociais desde que apareceu com novo visual na inauguração da academia WeGym, em Goiânia (GO), na segunda-feira (20). O atleta esteve no evento ao lado da influenciadora Virginia Fonseca, marcando a primeira aparição pública do casal após a retomada do relacionamento.

Internautas notaram mudanças no rosto do atacante, especialmente no queixo. O dermatologista Alessandro Alarcão confirmou nas redes sociais que realizou o procedimento estético e agradeceu a confiança do jogador.

A transformação gerou reações diferentes. Enquanto alguns elogiaram o resultado e afirmaram que o atleta ficou mais bonito, outros criticaram a harmonização facial e defenderam que ele mantivesse seus traços naturais.

Com informações da CNN Brasil.

Antes e depois de Vini Jr.


Reprodução via CNN

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