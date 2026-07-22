O Governo Federal publicou na noite do dia 15 de julho de 2026, em edição extra do Diário Oficial da União, a Medida Provisória (MP) 1.376/2026. A iniciativa autoriza a criação de novas linhas de crédito rural destinadas à composição de dívidas de produtores rurais e cooperativas agropecuárias. O objetivo central da medida é oferecer fôlego financeiro a agricultores afetados por eventos climáticos extremos e quedas nos preços das commodities ao longo dos últimos anos.

Fruto de um acordo entre o governo, representantes do setor agropecuário e o Congresso Nacional, anunciado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, a MP promete destravar a renegociação de mais de R$ 100 bilhões em débitos no campo. Segundo o Ministro da Fazenda, Dario Durigan, a medida terá um impacto anual nas contas públicas inferior a R$ 4 bilhões, estimado em cerca de R$ 3,6 bilhões por ano.

A MP 1.376/2026 não se trata de um perdão de dívidas, mas de uma reestruturação. Os débitos existentes, sejam eles de custeio, investimento, comercialização ou industrialização, poderão ser convertidos em novas operações com prazos estendidos, carência inicial e taxas de juros mais atrativas que as praticadas no mercado convencional.