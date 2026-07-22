A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta de risco muito alto de inundação para várias cidades do estado na madrugada de hoje (22).

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Mais de 70 municípios gaúchos já registraram estragos por causa das fortes chuvas dos últimos dias. Segundo o órgão, os rios Taquari e Caí apresentam risco muito alto de transbordar, em trechos que vão de Muçum a Taquari e de Montenegro a Harmonia.