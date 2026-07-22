RS tem alerta de inundação; chuva afeta mais de 140 cidades; VEJA
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A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta de risco muito alto de inundação para várias cidades do estado na madrugada de hoje (22).
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Mais de 140 municípios gaúchos já registraram estragos por causa das fortes chuvas dos últimos dias. Segundo o órgão, os rios Taquari e Caí apresentam risco muito alto de transbordar, em trechos que vão de Muçum a Taquari e de Montenegro a Harmonia.
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O alerta de inundação da Defesa Civil estadual é válido até esta quinta-feira (23). O Centro de Monitoramento do estado prevê mais chuva forte e volumosa em curto espaço de tempo para os próximos dias. As áreas mais afetadas devem ser o Norte, Noroeste, Nordeste, Centro e a Serra Gaúcha.
Há risco moderado de deslizamentos de terra em Porto Alegre e em outras 18 cidades gaúchas. Entre os municípios sob atenção estão Arroio do Meio, Montenegro, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Igrejinha.
A chegada de uma frente fria à Região Sul mantém o tempo instável em toda a área. O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu avisos de perigo para tempestades com queda de granizo no Paraná, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul.
As temperaturas devem despencar na quinta-feira (23) com o avanço de uma massa de ar frio. A máxima prevista para Porto Alegre é de 17°C, enquanto Curitiba deve registrar mínima de 10°C, mas não há previsão de geada.
A Defesa Civil pede que pessoas que moram em áreas de risco mantenham contato com o órgão para eventuais orientações para deixar as residências. A instituição também orienta que moradores mantenham um kit com mudas de roupas, documentos e medicamentos para caso precisem deixar suas residências com urgência.
O órgão também orienta a população a seguir as diretrizes dos planos de contingência locais. Em caso de evacuação rápida, os moradores devem levar seus animais de estimação ou deixá-los soltos, sem correntes ou gaiolas.