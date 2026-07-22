O cineasta e produtor Luiz Carlos Barreto morreu nesta quarta-feira (22), aos 98 anos, no Rio de Janeiro. Conhecido como "Barretão", ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana. A causa da morte não foi divulgada.

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Com mais de seis décadas dedicadas ao audiovisual, Barreto foi um dos principais nomes do Cinema Novo e participou da produção de filmes que marcaram a história do cinema nacional, como Vidas Secas, Terra em Transe, Bye Bye Brasil, Memórias do Cárcere, Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Quatrilho e O Que É Isso, Companheiro.