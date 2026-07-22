O cineasta e produtor Luiz Carlos Barreto morreu nesta quarta-feira (22), aos 98 anos, no Rio de Janeiro. Conhecido como "Barretão", ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana. A causa da morte não foi divulgada.
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Com mais de seis décadas dedicadas ao audiovisual, Barreto foi um dos principais nomes do Cinema Novo e participou da produção de filmes que marcaram a história do cinema nacional, como Vidas Secas, Terra em Transe, Bye Bye Brasil, Memórias do Cárcere, Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Quatrilho e O Que É Isso, Companheiro.
Nascido no Ceará, trabalhou como fotógrafo da revista O Cruzeiro antes de ingressar no cinema na década de 1960. Ao longo da carreira, destacou-se pela atuação como produtor, reunindo equipes, viabilizando projetos e ajudando a consolidar grandes produções brasileiras.
Seu maior sucesso de público foi Dona Flor e Seus Dois Maridos, estrelado por Sônia Braga, produzido por Lucy Barreto e dirigido por Bruno Barreto. O longa permaneceu por mais de 30 anos como o filme brasileiro de maior público nos cinemas.
Com informações do g1.