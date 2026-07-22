22 de julho de 2026
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CINEMA NOVO

Cineasta Luiz Carlos Barreto morre aos 98 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Garapa - Coletivo Multimídia
Com mais de seis décadas dedicadas ao audiovisual, Barreto foi um dos principais nomes do Cinema Novo.
Com mais de seis décadas dedicadas ao audiovisual, Barreto foi um dos principais nomes do Cinema Novo.

O cineasta e produtor Luiz Carlos Barreto morreu nesta quarta-feira (22), aos 98 anos, no Rio de Janeiro. Conhecido como "Barretão", ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana. A causa da morte não foi divulgada.

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Com mais de seis décadas dedicadas ao audiovisual, Barreto foi um dos principais nomes do Cinema Novo e participou da produção de filmes que marcaram a história do cinema nacional, como Vidas Secas, Terra em Transe, Bye Bye Brasil, Memórias do Cárcere, Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Quatrilho e O Que É Isso, Companheiro.

Nascido no Ceará, trabalhou como fotógrafo da revista O Cruzeiro antes de ingressar no cinema na década de 1960. Ao longo da carreira, destacou-se pela atuação como produtor, reunindo equipes, viabilizando projetos e ajudando a consolidar grandes produções brasileiras.

Seu maior sucesso de público foi Dona Flor e Seus Dois Maridos, estrelado por Sônia Braga, produzido por Lucy Barreto e dirigido por Bruno Barreto. O longa permaneceu por mais de 30 anos como o filme brasileiro de maior público nos cinemas.

Com informações do g1.

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