Entrou em vigor nesta quarta-feira (22) a tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre parte das importações brasileiras. A medida, anunciada pelo governo de Donald Trump, passa a valer para mercadorias importadas ou retiradas de armazéns para consumo a partir desta data.

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O governo americano estabeleceu uma regra de transição para produtos embarcados antes da vigência da tarifa. Nesses casos, a sobretaxa não será aplicada desde que as cargas cheguem aos Estados Unidos até 29 de julho.