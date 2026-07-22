22 de julho de 2026
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Tarifa de 25% dos EUA entra em vigor para produtos brasileiros

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/whitehouse.gov
A tarifa de 25% será cobrada além das alíquotas de importação já existentes.
A tarifa de 25% será cobrada além das alíquotas de importação já existentes.

Entrou em vigor nesta quarta-feira (22) a tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre parte das importações brasileiras. A medida, anunciada pelo governo de Donald Trump, passa a valer para mercadorias importadas ou retiradas de armazéns para consumo a partir desta data.

Leia mais: EUA divulgam lista de produtos afetados pela tarifa de 25%

O governo americano estabeleceu uma regra de transição para produtos embarcados antes da vigência da tarifa. Nesses casos, a sobretaxa não será aplicada desde que as cargas cheguem aos Estados Unidos até 29 de julho.

Segundo o governo dos EUA, mais de 2,1 mil produtos ficaram de fora da medida para evitar impactos na economia americana e em cadeias de abastecimento. A tarifa de 25% será cobrada além das alíquotas de importação já existentes.

Produtos isentos da sobretaxa

Agropecuária

  • Carne bovina (cortes frescos, refrigerados, congelados e processados);
  • Café em grão, torrado e solúvel;
  • Laranja, suco congelado e suco não congelado;
  • Frutas como açaí, banana, abacaxi, goiaba, manga e melão;
  • Mel orgânico, peixes e crustáceos.

Mineração e energia

  • Petróleo bruto e derivados;
  • Ferro-gusa e sucata de aço;
  • Hidróxido de alumínio;
  • Minério de ferro, nióbio, grafite, caulim e gás natural.

Tecnologia, indústria e saúde

  • Aviões, helicópteros, drones, motores e peças para aeronaves;
  • Computadores, notebooks, celulares, monitores e semicondutores;
  • Vacinas, insulina, antibióticos, plasma e insumos farmacêuticos;
  • Fertilizantes, ureia e sulfato de amônio.

Produtos atingidos pela tarifa de 25%

Biocombustíveis e químicos

  • Etanol de cana-de-açúcar;
  • Outros biocombustíveis;
  • Celulose branqueada (exceto categorias isentas).

Indústria pesada

  • Aço e alumínio semiacabados;
  • Máquinas agrícolas;
  • Equipamentos de mineração;
  • Transformadores elétricos de grande porte.

Bens de consumo

  • Calçados;
  • Móveis de madeira;
  • Pisos, revestimentos e rochas ornamentais;
  • Vestuário, tecidos e peças de roupa.

O governo brasileiro estima que a medida atinja 18% das exportações destinadas aos Estados Unidos, o equivalente a aproximadamente US$ 7,4 bilhões com base nos números de 2024. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governo prepara ações de apoio aos setores mais afetados e, até o momento, não indicou adoção de medidas de retaliação.

Com informações do Metrópoles.

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